Dass in den Meeren eine Menge Müll rumschwimmt, ist weitgehend bekannt. Dass der aber auch in der buchstäblich letzten Ritze zu finden ist, ist neu.

Ein US-Amerikaner ist nach eigenen Angaben zu einem der tiefsten Punkte der Erde getaucht - nämlich in den Marianengraben - und hat auch dort Abfall gefunden. In New York hat er gerade im Explorers Club von seinen Tauchgängen im Pazifik berichtet. Zwei Mal ist er mit seinem U-Boot dort runtergefahren - auf knapp 11 Kilometer Tiefe. Dabei stieß er dort unten auch auf zwei Stücke menschlichen Mülls. Genau sagen, was es war, kann er nicht, er beschrieb die Sachen als scharfkantig und als Gegenstände, die nicht natürlich ausgesehen hätten. Der Abenteurer berichtet auch ganz allgemein, dass es schwer gewesen wäre, dem Müll im Meer zu entgehen.

Seine Tauchgänge wurden für eine Fernsehdoku aufgezeichnet. Stimmt es, was er sagt, dann handelt es sich bei seiner Mission um die tiefsten Tauchgänge eines Menschen überhaupt.