In den 50er und 60er Jahren haben Länder wie die USA, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich viele Atombombentests durchgeführt - mit der Folge, dass in der Atmosphäre viel radioaktives Material unterwegs war.

Das meiste ist inzwischen verschwunden. Aber radioaktive Reste haben Forschende aus China jetzt an einem ungewöhnlichen Ort gefunden: am Grunde des Pazifiks, in 6000 Metern Tiefe, in den Körpern von Flohkrebsen.

Aber wie gelangen radioaktive Isotope aus der Atmosphäre in Lebewesen in der Tiefsee? Das Forschungsteam schreibt, dass man schon lange weiß, dass sich die Isotope in organischem Material an der Oberfläche der Ozeane anreichern. Das Material sinkt dann offenbar auf den Meeresgrund ab und dient den Flohkrebsen dort als Nahrung.

Die Forschenden schreiben: Das zeigt, dass selbst die abgelegensten Lebensräume nicht sicher sind vor den Abfällen der Menschheit.