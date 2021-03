Maria darf statt eines Heiligenscheins auch einen Regenbogen tragen.

Ein Gericht in Polen hat drei Frauen freigesprochen, die beim berühmtesten Marienbild des Landes den Heiligenschein durch einen Regenbogen der LGBTQ-Bewegung ersetzt hatten. Das Gericht sah dadurch keine religiösen Gefühle verletzt.

Die Frauen hatten Poster mit der Marienabbildung gestaltet, um gegen die Haltung der katholischen Kirche gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender zu protestieren. Die Behörden sahen dadurch ein religiöses Symbol entweiht. Das Gericht sah das anders und hat die Anklage heute abgelehnt.

Die Schwarze Madonna von Tschenstochau aus dem 14. Jahrhundert ist die in Polen am meisten verehrte Marien-Ikone. Das Verfahren war mit Spannung verfolgt worden, weil die nationalkonservative Regierung die LGBTQ-Bewegung als "schädlich" und vom Ausland gesteuert diffamiert. LGBTQ-Aktivist*innen nannten das Urteil einen "Triumph für ihre Bewegung in dem homophobesten Land der Europäischen Union".