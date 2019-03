Forschende der Washington State University wollten wissen, wie sich das auf den Marihuana-Konsum von Jugendlichen auswirkte. Tatsächlich stieg er nur bei einer Gruppe an: Bei Zwölftklässlern, die neben der Schule noch mehr als elf Stunden die Woche jobbten. Bei Acht- und Zehntklässlern ging der Konsum dagegen zurück - egal ob sie einen Job hatten oder nicht.

Die Untersuchung zeigt, dass Jugendliche, die nebenher noch jobben, insgesamt mehr Cannabis konsumieren, als Gleichaltrige ohne Job. Das war schon vor der Legalisierung so und wurde auch in anderen Studien gezeigt. Laut den Forschenden liegt das einerseits daran, dass sie mehr Geld haben und sie andererseits auch in Kontakt mit Erwachsenen sind, die im Gegensatz zu Lehrern, Trainern oder Eltern nicht unbedingt versuchen, Vorbilder zu sein. Das Arbeits-Umfeld spielt also eine wichtige Rolle.