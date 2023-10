Georgia wird der erste US-Bundesstaat, in dem Cannabis zu medizinischen Zwecken in Apotheken verkauft wird.

Die ersten Anmeldungen für den Verkauf von medizinischen Cannabis-Produkten sind schon bei der zuständigen Apothekenaufsicht eingegangen - jetzt dauert es laut örtlichen Medien noch einige Wochen, bis die Produkte dann auch in den Apothekenregalen vorrätig sind.

Für Medikamente mit Cannabis-Wirkstoff braucht es in Georgia ein ärztliches Rezept - und das kriegen nur Patienten mit schweren Krankheiten wie Krebs, Parkinson oder Posttraumatisches Stress-Syndrom. Niedriger dosiertes THC-Öl kann mit einer Berechtigungskarte gekauft werden, für die sich Konsumenten und Konsumentinnen vorher registrieren müssen. Es soll in Georgia nur in Apotheken und nicht in Drogerien verkauft werden.