In vielen US-Bundesstaaten kann Cannabis jetzt legal in der Öffentlichkeit konsumiert werden. Das hat Folgen - auch für Hunde.

Die amerikanische Tierschutzorganisation sagt, dass die Anzahl der Marihuana-Vergiftungen bei Hunden in den letzten fünf Jahren um 300 Prozent angestiegen ist. Die können nämlich die weggeworfenen Reste eines Joints oder anderen Cannabis-Produkten fressen und dann selber high werden. Teilweise können sie sich dann kaum noch auf den Beinen halten, stolpern herum, manchmal werden sie sogar bewusstlos.

Hundemägen müssen ausgepumpt werden



Hunde sterben zwar selten an einer Marihuana-Vergiftung, die Behandlung kann aber teuer sein, wenn die Tiere in die Notaufnahme müssen und vielleicht ihr Magen ausgepumt wird.

In den USA haben 21 Staaten den Cannabis-Konsum legalisiert. Gerade in Großstädten wie New York kriegen Hunde die Übrigbleibsel entsprechend häufig zwischen die Zähne.