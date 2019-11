In den USA ist der Gebrauch von Marihuana in elf Staaten erlaubt. Laut einer Studie im Fachmagazin Jama Psychiatry ist der problematische Konsum in diesen Staaten höher.

Die Forschenden haben sich unterschiedliche Altersgruppen angeschaut. In Staaten, in denen Marihuana legal ist, sei zwischen den 12 bis 17-Jährigen der Anteil um ein Viertel höher als in Staaten, in denen es illegal ist. In einer Altersgruppe zwischen 18 und 25 Jahren war aber kein Unterschied festzustellen.

Die Forschenden haben sich die Selbstauskünfte von rund 500.000 Menschen angesehen. Dafür haben sie Daten aus den ersten vier Staaten, die Marihuana legalisiert hatten, analysiert. Sie haben auch die Daten verglichen, von vor der Legalisiertung und danach. Dabei haben sie festgestellt, dass bei Teenagern der problematische Konsum von Gras um nur 0,5 Prozent gestiegen ist, der bei Erwachsenen dagegen um 37 Prozent. Die Studie widerspricht der Argumentation von Legalisierungs-Gegnern, sie sagen, dass Legalisierung von Marihuana zu weniger Süchtigen führt.

Die Forschenden sagen aber auch, dass man bei Studien auf der Basis von Selbstauskünften immer vorsichtig sein muss.