Der Straßenkünstler Banksy hat die Markenrechte an seinem berühmten Motiv verloren, auf dem ein maskierter Mann einen Blumenstrauß wirft.

Das bestätigte die zuständige EU-Behörde gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Begründung: Banksy habe seine Identität geheimgehalten und sich immer wieder gegen Urheberrechte ausgesprochen. In einem Buch von 2005 hatte Banksy zum Beispiel geschrieben: "Copyright is for losers" - übersetzt: Urheberrecht ist was für Verlierer.

Die Löschung der Marke beantragt, hat die britische Firma Full Colour Black. Sie druckt und verkauft Postkarten mit dem berühmten Banksy-Motiv vom Blumenstrauß-Werfer.