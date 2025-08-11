In Marokko ist eine feministische Aktivistin festgenommen worden. Die Staatsanwalt wirft ihr Blasphemie vor.

Konkret geht es um Ibtissam Lachgar. Sie soll im Netz beleidigende Äußerungen gegen Gott verbreitet haben. Damit hat sie laut offiziellen Angaben die islamische Religion beleidigt.

Lachgar ist eine der wenigen bekennenden Atheistinnen und Feministinnen in Marokko. Sie setzt sich für LGBTQ-Rechte ein. Ende Juli hatte sie ein Foto im Netz veröffentlicht. Darauf war sie in einem T-Shirt zu sehen mit der Aufschrift "Allah ist lesbisch". Sie schrieb dazu, der Islam sei wie jede religiöse Ideologie faschistisch und frauenfeindlich. Der Beitrag löste heftige Reaktionen in Onlinediensten aus. Lachgar sagte, dass sie Vergewaltigungsaufrufe, Morddrohungen und Aufrufe zur Steinigung erhalten hat.

Wer den Islam im Netz beleidigt, dem drohen in Marokko bis zu 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe.