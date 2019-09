In Marokko haben sich fast 500 Frauen öffentlich "schuldig" bekannt.

Sie geben zu, abgetrieben und außerehelichen Sex gehabt zu haben - oder bei Abtreibungen geholfen zu haben. Das schreiben sie in einem Manifest , das marokkanische und französische Medien veröffentlicht haben.

Das alles ist in Marokko verboten. Abtreiben dürfen Frauen nur, wenn ihr Leben in Gefahr ist.



Die Frauen wollen mit ihrem Aufruf auf die aus ihrer Sicht ungerechten und veralteten Gesetze des Maghreb-Staats aufmerksam machen. Hintergrund der Initiative ist der Fall der marokkanischen Journalistin Hajar Raissouni: Sie steht aktuell vor Gericht, weil sie eine außereheliche Beziehung geführt und ihre Schwangerschaft illegal abgebrochen haben soll.



Schätzungen gehen davon aus, dass in Marokko jedes Jahr 600 bis 800 illegale Abtreibungen gemacht werden. Letztes Jahr sind 73 Menschen wegen illegaler Abtreibungen verurteilt wordem, mehrere tausend wegen außerehelicher Beziehungen und 170 wegen Homosexualität.