In Marokko hat ein Gericht die Journalistin Hajar Raissouni zu einem Jahr Haft verurteilt.

Die Begründung: Die 28-Jährige habe eine illegale Abtreibung machen lassen und eine außereheliche Beziehung geführt. Raissouni selbst bestreitet das und sagt, sie sei wegen innerer Blutungen behandelt worden. Das alles sei ein "politischer Prozess". Die Journalistin arbeitet für eine arabischsprachige Zeitung, die schon mehrfach mit den Behörden aneinander geraten ist.

Der Fall hat in Marokko eine Debatte über Persönlichkeitsrechte und Pressefreiheit ausgelöst. In dem nordafrikanischen Land steht Sex außerhalb der Ehe unter Strafe. Auch Abtreibungen sind verboten, es sei denn das Leben der Frau ist in Gefahr. Experten schätzen aber, dass es täglich zwischen 600 und 800 illegale Eingriffe gibt.