In einer Höhle in Marokko haben Forschende alte Muscheln mit Löchern gefunden.

Sie glauben, dass das der älteste Schmuck der Welt sein könnte. Das Alter der Fundstücke geben sie mit 142.000 bis zu 150.000 Jahren an. Die Muscheln wurden vermutlich zu Halsketten und Armbändern verarbeitet.

Entdeckt wurden sie in der Bizmoune-Höhle in der Nähe des Küstenortes Essaouira. Einer der beteiligten Archäologen sagte bei der offiziellen Vorstellung des Fundes, dass die Muscheln einen symbolischen Charakter für die Menschen hatten und womöglich die Zugehörigkeit zu einer Gruppe anzeigten. Ähnliche Muscheln wurden auch schon andernorts im Nahen Osten und in Afrika gefunden. Zum Teil wurde der Schmuck offenbar auch über große Entfernungen hinweg transportiert. Die bisher entdeckten Muscheln waren aber laut dem Archäologie-Team nicht so alt wie die jetzt vorgestellten Exemplare.

In der selben Höhle in Marokko wurden im September auch schon Werkzeuge gefunden, die wahrscheinlich genutzt wurden, um Kleidung herzustellen.

Über die Funde hatte unter anderem auch schon die Zeitung Die Welt berichtet. Jetzt wurden sie offiziell präsentiert.