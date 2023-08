Marokko hat einen neuen Hitzerekord registriert.

Der Wetterdienst hat am Wochenende mitgeteilt, dass am Freitag in der Stadt Agadir 50,4 Grad Celsius gemessen wurden. Es ist das erste Mal, dass in Marokko die 50-Grad-Marke überschritten wurde. Davor lag der Rekord bei 49,9 Grad, die Mitte Juli in Smara in der Westsahara gemessen worden waren.