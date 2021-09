Die vor Kurzem auf dem Mars entnommenen Gesteinsproben deuten auf Kontakt mit Wasser hin.

Diese ersten Erkenntnisse teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Das Gestein besteht aus Basalt, außerdem wurden Salzmineralien entdeckt. Das deutet laut Nasa darauf hin, dass es über einen längeren Zeitraum Wasser in diesem Bereich des Planeten gegeben haben könnte, und damit potenziell auch Leben.

Der Mars-Rover "Perseverance" hatte in dieser Woche zwei Gesteinsproben entnommen und erste Untersuchungen gemacht.

Der Rover ist etwa so groß wie ein Geländewagen. Er war im März im Jezero-Krater auf dem Mars gelandet. Wissenschaftler vermuten, dass dort vor rund 3,5 Milliarden Jahren ein tiefer See war, der sich im Laufe der Zeit mehrmals leerte und wieder füllte und geeignete Bedingungen für organisches Leben bot. Erst in mehr als zehn Jahren sollen die Proben auf die Erde geholt werden.