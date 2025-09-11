Gab es mal Leben auf dem Mars?

Der Nasa-Rover "Perseverance" hat den vielleicht vielversprechendsten Hinweis darauf gefunden. Ein Forschungsteam beschreibt ihn jetzt im Fachjournal Nature: Und zwar hat der Rover auf der Nordhalbkugel vom Mars in einem Gebiet Gestein analysiert, wo vor Milliarden von Jahren mal ein Flussbett gewesen sein muss.

Das Gestein fiel dem Nasa-Team auf Bildern auf, weil es runde Flecken mit schwarzem Rand hat - ein bisschen wie ein Leoparden-Muster. Die Probe ließ das Team von dem Rover genauer untersuchen. Ergebnis: Das Gestein besteht unter anderem aus Ton und Schlick, und drauf sind Flecken aus den Mineralien Vivianit und Greigit - in Kombi deuten die darauf hin, dass dort früher mal Mikroben, also winzige Organismen gelebt haben könnten. Laut Nasa könnte es das deutlichste Zeichen von früherem Leben sein, das bisher auf dem Mars entdeckt wurde. Sicher ist das aber nicht - dafür braucht es es mehr Daten und die Probe müsste für weitere Untersuchungen zur Erde gebracht werden.