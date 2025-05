Einige Monate wars ziemlich still um den britischen Street-Art-Künstler Banksy.

Jetzt ist ein neues Werk von ihm aufgetaucht - in der Großstadt Marseille in Südfrankreich. Es zeigt einen düsteren Leuchtturm mit hellem Lichtstrahl. Darüber wurde der Satz gesprüht: «Ich möchte sein, was du in mir gesehen hast». Banksy hatte ein Foto davon kommentarlos auf Insta gepostet - so wie er das häufig macht.

Laut französischen Medien sind schon viele Leute nach Marseille gekommen, um sich Banksys Bild anzugucken. Wer Banksy ist, ist bis heute nicht bekannt - man weiß nur, dass er aus Bristol kommt. Seine Werke bringen bei Auktionen immer wieder Millionenbeträge.