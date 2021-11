Um zu testen, wie lange sich bestimmte Lebewesen zusammenreißen können, wenn sie auf eine Belohnung warten, gibt es den sogenannten "Marshmallow-Test".

Menschen oder Tiere bekommen dabei eine Belohnung, und die wird größer, je länger sie warten. Damit messen Forschende, wie viel Selbstkontrolle da ist. Ein Team vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen hat den Versuch mit unterschiedlichen Papageien-Arten gemacht. Die Vögel bekamen Sonnenblumenkerne hingelegt - die finden sie als Futter ganz okay. Wenn sie die Kerne nicht anrührten, bekamen sie nach einer gewissen Zeit eine Walnuss, also einen Lieblingssnack, den sie die ganze Zeit über schon hinter einer Scheibe sehen konnten.

Graupapageien haben die meiste Geduld

Graupapageien konnten bis zu 50 Sekunden warten. Aras schafften nur 8 bis 20 Sekunden. Die Forschenden stellten auch fest, dass die Vögel beim Warten bestimmte Strategien hatten - zum Beispiel gingen sie auf und ab oder lenkten sich anderweitig ab. Vögel, die sich gut ablenken konnten, konnten länger warten.

Die Forschenden wollten mit ihrem Versuch mehr darüber herausfinden, wie stark Selbstkontrolle von Gehirngröße, Intelligenz, Ernährung und Sozialleben abhängt. Früher galt Selbstkontrolle als typisch menschliche Eigenschaft. Aber auch Tiere haben Selbstkontrolle, vor allem die, die als besonders intelligent gelten.