Im Auftrag der NASA untersuchen Forschende, wie Astronauten-Teams zusammenarbeiten. Und zwar dann, wenn's wirklich ernst wird, zum Beispiel, wenn Systeme an Bord ausfallen und es keinen Kontakt zur Erde gibt. Getestet wird das unter anderem im Johnson Space Center in Houston. Da gibt es spezielle Kapseln, in denen Astronauten für 45 Tage eingeschlossen werden. Das Forscherteam hat ihnen dabei Denkaufgaben gegeben, die sie teilweise nur gemeinsam lösen konnten. Ergebnis: In bis zu 60 % der Fälle konnten die Astronautinnen und Astronauten alle Aufgaben lösen. Nicht genug, sagen die Forscher. Für eine Mars-Mission müssten es eigentlich 100 % sein.

Die Forscher haben ihre Zwischen-Ergebnisse auf der Wissenschaftskonferenz AAAS vorgestellt. Langfristig wollen sie herausfinden, wie ein Team von Astronauten idealerweise zusammengestellt sein muss, um eine Mars-Mission gut zu überstehen.