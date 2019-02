Jetzt haben US-Forschende herausgefunden, dass sie mit Curiosity auch Sachen messen können, die vorher gar nicht geplant waren - die Oberflächengravitation beispielsweise. Daraus kann man schließen, wie der Boden beschaffen ist und entsprechend, wie er sich entwickelt hat.

Normalerweise werden dafür die Daten von Satelliten ausgewertet. Die sind aber weit weg und die Daten entsprechend limitiert. Also haben die Forschenden überlegt, ob sie bestimmte Sensoren von Curiosity rekalibrieren könnten, um an entsprechende Daten zu kommen. Dabei stellte sich heraus: Der Rover hatte längst hunderte solcher Daten gesammelt, die das Team jetzt benutzen konnte, um subtile Veränderungen in der Oberflächengravitation zu messen.

Das Ergebnis: Der Boden unter dem Marskrater Gale ist ziemlich porös. Das widerspricht der bisher gängigen Theorie, dass der Krater früher einmal unter einer kilometerdicken Decke von Gestein lag.