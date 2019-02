Eine Wissenschaftlerin der Rice University in Houston hat jetzt davor gewarnt, dass solche Systeme zu einer "Krise der Wissenschaft" beitragen. Sie sagte auf er weltgrößten Wissenschaftskonferenz der AAAS in Texas, maschinelles Lernen führe oft zu irreführenden und falschen Ergebnissen. Die Forscherin forderte laut BBC, die Wissenschaft müsse ihre Computertechniken verbessern. Ansonsten würden Zeit und Geld verschwendet. Denn die Software identifiziere oft Muster, die nur in dem jeweiligen Datensatz existierten, aber nicht in der realen Welt.

Die Wissenschaftlerin bringt das maschinelle Lernen auch in Verbindung mit der sogenannten Reproduzierbarkeitskrise - also dem Problem, dass sich viele Studien später als nicht haltbar herausstellen und ihre Ergebnisse sich in weiteren Untersuchungen nicht bestätigen. Die Forscherin sieht maschinelles Lernen als einen der Hauptgründe für dieses Problem.