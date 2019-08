In Auckland gibt es den schlimmsten Masernausbruch seit mehr als 20 Jahren. Das Gesundheitsministerium warnt jetzt auch Reisende.

Wer in Neuseeland unterwegs ist, sollte nicht ohne eine Masern-Impfung nach Auckland fahren oder sich zwei Wochen vor dem Besuch impfen lassen. Das Gesundheitsministerium will auch in mehreren öffentlichen Gebäuden Impfstationen einrichten.

Die Warnung für Reisende kommt nicht von ungefähr. Die meisten internationalen Flügen nach Neuseeland landen in Auckland. Im Moment gibt es dort mehr als 770 bestätigte Masernfälle. Eine Impfstoff-Forscherin der Uni Auckland sprach davon, dass der Ausbruch außer Kontrolle sein könnte. Er spiegele auch wieder, was gerade weltweit passiere.

Nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres weltweit so viele Masernerkrankungen wie seit 2006 nicht mehr.