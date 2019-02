Soweit vielleicht schon mal gehört. Aber wie siehts mit Ronna und Quecca aus? Diese Vorsätze für Maßeinheiten wären noch größer. Eine Eins mit 27 oder 30 Nullen dahinter. Noch gibt es sie aber gar nicht. Die Herrscher über alle Maßeinheiten weltweit, vom Internationalen Büro für Maß und Gewicht, überlegen, Ronna und Quecca einzuführen.

Das Fachblatt Science berichtet, dass es 2022 so weit sein könnte. Das wäre das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass neue Vorsätze eingeführt werden. Die Experten wollen verhindern, dass sich die Leute einfach so Begriffe ausdenken, wie beim Brontobyte. Das hat mal 15, mal 25 Nullen.

Weltweite Speichermenge sprengt die Skala

Die Hüter und Hüterinnen der Maße glauben laut Science, dass die globale Speichermenge in den kommenden zehn Jahren die jetzige Skala sprengt. Nicht die mathematische - da kann man soviele Nullen anhängen, wie man möchte. Aber die Skala, für die es noch Begriffe gibt. Bisher endet die bei einem Yottabyte - das ist eine Eins mit 24 Nullen. Am anderen Ende der Skala dringt die Experimentalphysik in immer kleinere Dimensionen vor. Da könnte es bald ronto und quecto geben.