In Queretaro in Zentral-Mexiko ist ein Fußball-Erstliga-Spiel in eine heftige Massenschlägerei gekippt.

Bei der Partie Queretaro gegen Guadalajara waren Fans beider Mannschaften erst auf der Tribüne aufeinander losgegangen. Später stürmten sie das Spielfeld und attackierten sich dort teils mit Stühlen und Stangen. Viele Familien, die zum Spiel gekommen waren, flüchteten in die Stadiontunnel. Die meisten Spieler suchten in den Umkleidekabinen Schutz. Der Torwart von Queretaro blieb auf dem Spielfeld und versuchte Fans dort zu beruhigen. Das Spiel wurde schließlich abgebrochen. Mindestens 26 Menschen wurden bei den Stadionkrawallen verletzt - drei davon schwer. Erstliga-Spiele gestrichen Aus Solidarität mit den Betroffenen sind weitere Erstliga-Spiele in Mexiko am Wochenende gestrichen worden. Der Fußballweltverband Fifa nannte den Vorfall "barbarisch". Die Zeitung El Universal schrieb vom "schwärzesten Tag im mexikanischen Fußball".