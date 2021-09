Warum schleppen Bands eigentlich ihre ganze Technik von einem Gig zum nächsten und brauchen dafür riesige LKW?

Fragen wie diese stellt sich gerade die Band Massive Attack. Sie hatte an der Uni Manchester eine Studie machen lassen, um herauszufinden, wie Bands klimafreundlicher werden können, also ihren CO2-Fußabdruck senken können. Die Ergebnisse zeigen, dass es vor allem auf die Tourplanung ankommt. Die Crew sollte am besten mit der Bahn unterwegs sein und nicht fliegen, lange Wege sollten vermieden werden. Auch die Fans sollten mit Öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, idealerweise ist das im Ticketpreis enthalten. Gut ist es außerdem, wenn die Konzerthallen grüne Energie nutzen und wenn Ton- und Lichtanlagen vor Ort gemietet werden.

In einem Statement hofft die Band, dass der Bericht einen Startschuss für die Musikindustrie liefert, den Weg in eine CO2-neutrale Welt zu gehen.