Das wäre sehr praktisch, wenn sich Risse in Brückenpfeilern oder im Autoblech selbst heilen könnten.

Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt entdeckt, dass Risse in Metall tatsächlich von selbst verschwinden können. Das galt bisher eigentlich als unmöglich. Die Forschenden dehnten eine dünne Platinfolie und untersuchten sie auf Mikrorisse. Erst lief es wie erwartet: Durch die Dehnung entstanden Risse, und die breiteten sich immer weiter aus. Aber dann stoppten die Risse plötzlich und fingen an, wieder zusammenzuwachsen. Diese Heilung fand statt, obwohl das Metall währenddessen weiter gedehnt wurde.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature, dass für so eine Selbstheilung von Metall mehrere Faktoren wichtig sind: Zum Beispiel kommt es darauf an, wo genau die Spitze eines Risses verläuft. Unter bestimmten Umständen kommen dann die Rissränder in Kontakt miteinander und das Material verschmilzt. Der Versuch fand allerdings im Vakuum statt und mit ultradünnen Metallschichten. Ob also auch Risse in normalem Metall und an der Luft heilen können, wissen die Forschenden noch nicht.