Glitzer ist beliebt - hat inzwischen aber einen schlechten Ruf.

Denn normaler Glitzer ist nichts Anderes als Mikroplastik, das die Umwelt verschmutzt. Und auch die bisherigen Alternativen sind nicht immer nachhaltig - manchmal gibt es giftige Zusatzstoffe oder die Produktionsbedingungen sind schlecht, zum Beispiel bei Glimmer: Das Mineral wird oft in Minen mit Kinderarbeit abgebaut. Ein Team der Uni Cambridge arbeitet deswegen an einer nachhaltigen Glitzer-Alternative, auf Basis des Zellstoffs von Pflanzen: Zellulose-Nanokristallen (CNC). Die Forschenden schreiben im Fachjournal Nature Materials, dass sie dabei jetzt einen großen Schritt weiter gekommen sind: bei der Produktion des glitzernden Materials mit kommerziellen Maschinen. Die Forschenden hoffen, dass sich die Kosmetik-Industrie für ihre Forschung interessiert und ihr Bio-Glitzer in ein paar Jahren auf den Markt kommen könnte.