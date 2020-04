Sie besteht aus den Halbmetallen Germanium und Silizium. Die Hoffnung: Das Material könnte künftig etwa in Computer-Chips zum Einsatz kommen. Hier würden dann die elektrischen Signale durch optische ersetzt. Das hätte den Vorteil, dass dabei keine Wärme entsteht und nichts überhitzt.

Damit ihre Erfindung funktioniert, mussten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas einfallen lassen, denn normalerweise sind die Siliziumatome räumlich so angeordnet, dass Elektronen nicht in Licht umgewandelt werden können. Die Forschenden konstruierten also zunächst einen Untergrund, dessen Struktur das Aussenden von Licht begünstigt. Erst dann brachten sie die Legierung auf und zwangen die Atome in die "richtige" Struktur.

Nachzulesen ist alles im Fachmagazin Nature.