Manchmal liefert die Natur die besten Vorbilder für die Technik.

So ist es auch bei einem Material, das ein Forschungsteam im Fachjournal Nature Materials vorstellt. Das hat als Vorbild die menschliche Haut. Die ist nämlich gleichzeitig flexibel und weich, aber auch fest - und sie kann sich selbst heilen. Diese Vorteile konnten Forschende bisher noch nicht in einem künstlich hergestellten Material zusammenbringen. Jetzt berichten sie, dass sie es geschafft haben: Dazu haben sie ein weiches Gel quasi verstärkt, mit dünnen Nano-Plättchen aus einem Tonmineral. Das Material ist fest und flexibel, und kann sich nach einem Schnitt mit einem Messer in wenigen Stunden heilen. Anwendungsmöglichkeiten sieht das Studienteam unter anderem bei Robotern, aber auch in der Biomedizin, von der Wundheilung bis hin zur Entwicklung von künstlicher Haut.