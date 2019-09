Spinnenseide ist leicht und dünn und gleichzeitig extrem reißfest. Damit stellt das Naturprodukt sogar Hightech-Fasern in den Schatten.

Ein Forschungsteam hat in einer Studie im Fachjournal Nature Communications jetzt herausgefunden, warum Spinnenseide so stabil ist: Es liegt an einer seltenen Aminosäure namens Methionin, für die sich die Forschung bisher eher wenig interessiert hat. Dieser Baustein sorgt offenbar dafür, dass die Spinnenseide gut verformbar ist, aber auch verstärkt wird.

Die Forschenden wollen jetzt testen, ob man das Methionin auch in andere Stoffe einbauen könnte. Und ob das Wissen dabei helfen kann, künstliche Spinnenseide besser zu machen. Die hat nämlich viele Einsatzbereiche - von der Medizin bis zum Flugzeugbau.