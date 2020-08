Wie versteinern eigentlich Textilien?

Das hat sich ein französisches Forschungsteam gefragt. Die Antwort erklären sie jetzt im Fachmagazin PNAS. Für ihre Studie haben die Forschenden archäologische Proben untersucht, die etwa 5.000 Jahre alt sind. Die haben sie mit verschiedenen Methoden untersucht und durchleuchtet.

So konnten sie rausfinden, dass der Versteinerungsprozess drei wichtige Phasen hat: Zuerst müssen die Textilien mit Wasser in Berührung kommen, das Kationen von verrostendem Metall enthält und gelöste Stoffe aus dem Boden. Das verhindert, dass die Textilien kaputtgehen. Dann werden Kationen und weitere Stoffe von den Textilfasern aufgenommen, so dass sie aufquellen und ihre Zellulose zersetzt wird. Und schließlich verkieseln die Textilfasern langsam - das heißt, es bilden sich Kristalle aus Kieselsäure.

Die Forschenden sagen, dass für die Versteinerung zwei Sachen besonders wichtig sind: Die Textilien müssen mit einem Metallgegenstand begraben worden sein. Und es muss die richtige Menge an Wasser vorhanden sein.