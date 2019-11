Das Nanomaterial von einem US-Forschungsteam kann das auch - in klein. Die Forscherinnen und Forscher haben daraus Stäbchen geformt, etwa einen Zentimeter lang. Die können sich wie die Sonnenblumen nach einem Lichtstrahl ausrichten. In den Stäbchen ist ein Nanomaterial, das Licht aufnimmt und es in Hitze umwandelt. Durch die Hitze zieht sich die lichtzugewandte Seite des Stäbchens zusammen, sodass es sich zum Licht hinbewegt.



Dem Forschungsteam fällt gleich eine ganze Reihe von möglichen Anwendungen ein: Verbesserte Solarstromsysteme, smarte Fenster, chirurgische Operationen mit Licht und neue Solarsegel für Raumschiffe zum Beispiel. So weit ist man aber noch nicht.



Videos von den Nanostäbchen gibt es hier und hier. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Nature Nanotechnology veröffentlicht.