Streifen, Flecken, Punkte: Das Tierreich ist voller Muster.

Und jedes davon ist auch noch individuell und ein bisschen unperfekt. Schon lange interessiert die Mathematik, wie man solche Muster am Computer nachmachen kann.

Im Fachmagazin Matter präsentiert ein Forschungsteam jetzt einen neuen Ansatz. Die Grundidee: Ein Computer simuliert einen Haufen Zellen. Aus denen strömen Farbpigmente, die sich zu einem bestimmten Muster ordnen. Bis jetzt war das Muster aber viel zu ebenmäßig. Der Trick: Die Zellen müssen unterschiedlich groß sein. Größere Zellen produzieren größere Pigmente, kleinere kleine. So entstand in Simulationen tatsächlich ein unvollkommenes Muster.

Darauf aufbauend könnte man in Zukunft zum Beispiel Materialien entwickeln, die ihre Farbe ändern können wie ein Chamäleon. Zum Beispiel, um sich zu tarnen.

