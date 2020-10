Wie gut wir in Mathe sind, hängt von vielen Dingen ab: Davon, wie gut wir Mathematik erklärt bekommen und ob wir darin bestärkt werden. Aber: Es liegt auch an unseren Genen.

Forschende in Deutschland haben herausgefunden, welches Gen dabei eine Rolle spielen könnte. Das Gen (ROBO1) bestimmt, wie groß die Hirnmasse in einem bestimmten Bereich des Gehirns ist. Die Forschenden haben festgestellt, dass kleine Kinder, die eine bestimmte Ausprägung des Gens hatten, später als Zweitklässler besser in Mathe waren.

Die Forschenden schreiben in ihrer Studie, dass die Hirnregion, die von dem Gen beeinflusst wird, wichtig dafür ist, wie gut wir uns Mengen vorstellen können.