Wenn man alle Sars-CoV-2-Viren zusammenpacken würde - wie viel wäre das dann eigentlich?

Diese Frage sollte der britische Mathematiker Christian Yates von der Uni Bath beantworten - und zwar für die BBC. Auf dem Onlineportal The Conversation erklärt er, wie er dabei vorgegangen ist. Er betont, dass es sich um eine Schätzung handelt, die sicher noch an der einen oder anderen Stelle verbessert werden könnte.

Bei seiner Berechnung ist Yates davon ausgegangen, dass sich weltweit etwa drei Millionen Menschen pro Tag mit Corona infizieren. Dann hat er hochgerechnet, welche Virusmenge die Menschen während ihrer Infektion in sich tragen. Weil die steigt und fällt, hat er das umgerechnet auf die Virusmenge, die etwa an einem Tag kursiert. Dabei kommt er auf einen Wert von etwa zwei Trillionen Sars-CoV-2-Viren. Und weil die so klein sind, passen sie laut dem Mathematiker alle in eine Coladose.