Wie ordnet man Punkte auf einem Papier so an, dass möglichst viele Paare den gleichen Abstand zueinander haben?

Das ist ein Geometrie-Rätsel vom ungarischen Mathematiker Paul Erdős. Es ist schon 80 Jahre alt und niemand konnte es bisher lösen. Jetzt ist eine Künstliche der Antwort ein Stück näher gekommen.

Laut einem Forscher hat die KI in dem Fall genau das getan, was für Menschen schwierig ist: Fachwissen aus verschiedenen Bereichen zu kombinieren. Denn obwohl das Rätsel aus der Geometrie stammt, hat sich die KI bei der algebraischen Zahlentheorie bedient. Dadurch entdeckte die KI eine Möglichkeit, viel mehr Punkte mit exakt demselben Abstand anzuordnen als bisher bekannt.

Die KI hat damit die bisher gängige Theorie widerlegt. Die lautete, dass ein Raster die beste Möglichkeit ist, die Punkte anzuordnen.

Ungelöst ist noch, wie viele Punkte mit dem gleichen Abstand maximal möglich wären. Forschende sprechen aber jetzt schon von einer Sensation und einem Meilenstein in der KI-Mathematik. Dahinter steckt eine KI vom US-Unternehmen OpenAI.