Der Mensch ist nicht fürs offene Meer gemacht - selbst wer gut schwimmen kann, überlebt in warmem Wasser normalerweise nur wenige Stunden.

Deshalb ist es für die Seenotrettung wichtig, Menschen schnell zu finden. Forschende der ETH Zürich und des MIT wollen mit einem Algorithmus helfen. Der sagt voraus, wohin Menschen an der Meeresoberfläche getrieben werden. Wie das Team im Fachblatt Nature Communication schreibt, ist das vor allem an der Küste gar nicht so einfach, weil sich Strömungen dort schnell ändern können.

Durch mathematische Berechnungen haben die Forschenden aber festgestellt, dass sich Objekte, die an der Meeresoberfläche treiben, an Punkten sammeln, die zusammen kurvenähnliche Linien ergeben. In Tests vor der amerikanischen Nordostküste konnte man mit dem Algorithmus Bojen und Puppen im Wasser besser wiederfinden als die Küstenwache mit ihren bisherigen Vorhersagen.