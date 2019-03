So sehen viele Hipster aus, obwohl jeder einzelne von ihnen ja möglichst individuell sein möchte. Warum trendbewusste Menschen dann doch schnell gleich aussehen, das hat sich Mathematiker genauer angeschaut. Wie Jonathan Touboul von der Cornell University im US-Bundestaat New York herausgefunden hat, verhalten sich Hipster mathematisch gesehen wie Kapitalanleger oder Atome in magnetischem Metall. Nach einer Weile orientieren sich alle in die gleiche Richtung. Zwar bringen die Unangepassten in der Gesellschaft immer neue Ideen hervor. Mathematisch gesprochen sind das laut Süddeutscher Zeitung Phasenübergänge. Doch dann wird das neue schnell wieder zum Mainstream.

All das lässt sich mathematisch darstellen, mit seitenlangen Formeln und Computersimulationen.