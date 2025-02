Irgendwas stimmt offenbar nicht im Matheunterricht.

Ein Team um die Wirtschafts-Nobelpreisträgerin Esther Duflo vom MIT in den USA kommt zu dem Ergebnis: Abstrakte Mathekenntnisse aus der Schule helfen wohl oft nicht im Alltag. Andersherum können Kinder Alltags-Mathematik möglicherweise nur schlecht auf mathematische Formeln übertragen.

Grundlage für die Annahme in der Studie im Fachmagazin Nature ist ein Experiment in Indien. Da verwickelten die Forschenden Kinder auf dem Markt in Verkaufsgespräche, in denen diese Einheiten und Preise umrechneten. Anschließend gaben sich die Wissenschaftler dann zu erkennen und legten den Kindern ähnliche Rechnungen als Matheaufgaben vor - an denen diese scheiterten. In einem anderen Test konnten indische Kinder ohne Markterfahrung zwar die Schulaufgaben rechnen, nicht aber die Preise in der Verkaufssituation.

Zwar gibt die Studie erst einmal nur Hinweise auf Probleme des indischen Schulsystems. Trotzdem sehen die Forschenden die Ergebnisse als Hinweis darauf, dass in Mathe abstrakte Aufgaben und Alltagsprobleme besser verbunden werden könnten.