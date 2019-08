In Berlin und Brandenburg wird heute an die Opfer der Mauer und der Teilung Deutschlands erinnert.

An der zentralen Veranstaltung in der Gedenkstätte Kapelle der Versöhnung auf dem ehemaligen Todesstreifen nahm auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller teil. An der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam wird Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Nachmittag eine Rede halten. Der Ort ist bekannt für den Austausches von Agent_innen im Kalten Krieg.

Heute vor 58 Jahren wurde damit begonnen, die Berliner Mauer zu bauen. Das rund 155 Kilometer lange Bollwerk zerschnitt Berlin mehr als 28 Jahre lang.

Auch in anderen Teilen Berlins finden Veranstaltungen statt, so etwa am Peter-Fechter-Denkmal in der Nähe des Checkpoint Charlie. Fechter wurde am 17. August 1962 von DDR-Grenzsoldaten bei einem Fluchtversuch über die Mauer erschossen.