Das testet gerade eine Meeresforschungsorganisation mit der "Mayflower 400". Das ist ein solarbetriebener 15 Meter langer Trimaran - hat also drei Rümpfe. Es ist in Südengland gestartet und soll über rund 5.600 Kilometer nach Washington, an der US-Ostküste, fahren. Für die Reise des KI-gesteuerten Schiffs sind drei bis vier Wochen angesetzt.