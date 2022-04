Knoten in den Haaren können ganz schön nerven beim Kämmen, vor allem wenn die Haare lang sind.

Der Trick, um beim Kämmen möglichst wenig Schmerzen und Haarverlust zu erleiden: Nicht oben am Scheitel mit dem Kämmen anfangen, sondern unten an den Haarspitzen, und dann nach und nach in kurzen, sanften Bürstenbewegungen nach oben zum Haaransatz vorarbeiten. Was Frisörinnen und Frisöre schon lange als beste Kämmstrategie empfehlen, haben jetzt US-amerikanische Ingenieure wissenschaftlich als mathematisch optimal bestätigt.

Dafür haben Wissenschaftler den Kämmvorgang anhand von zwei miteinander verdrehten Haaren im Computermodell simuliert. Ihre Ergebnisse wurden auch schon genutzt, um einem Roboter das Haare-Kämmen beizubringen.

Als nächstes wollen die Ingenieure schauen, ob sie auch mathematisch-physikalisch erklären können, warum man lockige Haare am besten in nassem und nicht in trockenem Zustand bürsten sollte.