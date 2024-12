Die australische Regierung will Suchmaschinen und Social-Media-Giganten besteuern, wenn sie nicht von sich aus australische Medien für die Nutzung von deren News-Inhalten bezahlen.

Die Regierung droht ab dem Jahreswechsel mit einer entsprechenden Steuer für Tech-Unternehmen, die in Australien mehr als umgerechnet rund 160 Millionen Euro verdienen. Das betrifft zum Beispiel Meta, Google, Alphabet oder Bytedance. Australien will die Steuereinnahmen nicht selbst nutzen, sondern dann an australische Medien verteilen. Die genauen Details sind noch nicht klar.

Das Ganze ist aber auch eher ein Druckmittel, hat ein Regierungsvertreter gesagt - damit die Tech-Giganten von sich aus Zahlungs-Vereinbarungen mit australischen Medien schließen. Solche Vereinbarungen gab es in den letzten Jahren schon, die Tech-Giganten wollen sie aber nicht verlängern. Meta sagt zum Beispiel, dass News-Links auf Instagram, WhatsApp & Co. gar keine so große Rolle mehr spielen.

Australien fährt generell einen harten Kurs gegen die Tech-Giganten. Letzten Monat war es das erste Land, das beschlossen hat, Kinder unter 16 zu ihrem Schutz von Social Media auszuschließen.