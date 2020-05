In deutschen Medien gibt es kaum Führungspersonal mit Migrationshintergrund.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Organisation Neue deutsche Medienmacher*innen. Sie setzt sich für mehr Vielfalt in der Medien-Branche ein. Knapp 130 Führungskräfte der größten Medien wurden befragt, demnach haben nur sechs Prozent der Chefredakteurinnen und -redakteure mindestens einen nicht-deutschen Elternteil.

In den Fällen mit Migrationshintergrund handelte es sich um andere EU-Länder. Diskrimierte Gruppen wie Schwarze oder Muslime waren laut der Analyse nicht vertreten, die größten Einwanderergruppen in Deutschland, also Türken, Polen und Russen, auch nicht.

Die Organisation der Medienmacher*innen meint, dass sich viele Medien mehr Vielfalt wünschen, aber wenig dafür tun. Berichterstattung müsse aber vielfältiger werden. Denn fast jeder vierte Mensch in Deutschland habe einen Migrationshintergrund.