Gaza, die Ukraine oder Syrien kommen häufig vor, wenn über Krisen und Kriege weltweit berichtet wird.

Allerdings gibt es auch Krisen, die so so gut wie gar nicht beachtet werden. Und die listet der Krisenreport der Hilfsorganisation Care auf. Ganz oben auf der negativen Rangliste: Die Zentralafrikanische Republik. Nur rund 1.500 Mal kam das Land in Zeitungsartikeln vor. Die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos in Venedig kommt dagegen auf 95.000 Artikel.

Die Zentralafrikanische Republik gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Seit mehr als zehn Jahren herrscht Bürgerkrieg. Regierungstruppen kämpfen gegen Rebellen - auch mit Hilfe der Söldnergruppe Wagner aus Russland. Mehr als eine Million Menschen sind vertrieben worden - entweder innerhalb des Landes oder in Nachbarländer.

Auf der Liste der meistvergessenen Krisen stehen außerdem unter anderem die Dürre in Namibia, Gewalt und Armut in Honduras oder Hunger und Isolation in Nordkorea.