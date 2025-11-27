Das Hamburger Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" gibt's ab Dezember nicht mehr nur auf Papier, sondern auch digital fürs Handy.

Nach Angaben des Verlags wird es die erste digitale Obdachlosenzeitung weltweit. Man kann beide Varianten bei den Straßenverkäuferinnen und -verkäufern kaufen - für die Digital-Ausgabe scannt man einen QR-Code auf dem Verkäuferausweis. Dabei kann man auch digital bezahlen, mit einem schon entwickelten Zahl-System, für das es auf Verkäuferseite kein Bankkonto braucht. Alle Einnahmen gehen an das gemeinnützige Magazin und die offiziellen 530 Verkäuferinnen und Verkäufer, die wohnungslos sind oder es mal waren.

Ähnliche Straßenmagazine wie in Hamburg gibt es auch in anderen Großstädten in Deutschland und im Ausland.