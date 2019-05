Sie produziert künftig eine TV-Show über die Arbeit ihrer Reporter. In der Serie "The Weekly" können Zuschauer aufwendige Recherchen der Zeitung verfolgen. Los geht's am 2. Juni über Pay-TV und den Streaming-Anbieter Hulu. Vorbild der Fernsehshow ist der erfolgreiche Podcast "The Daily". Dort beleuchtet die New York Times täglich ein Thema ausführlich und macht dabei auch Werbung für sich selbst.

Laut den Machern geht es auch darum, den Menschen in Zeiten von "Lügenpresse"-Vorwürfen die Arbeit der Journalisten näher zu bringen. Qualitätsjournalismus werde angegriffen wie noch nie zuvor, schreibt die Zeitung, dabei sei er ein Fundament der Demokratie.