Die neue Tasche, die heißesten Sneaker, die besten Kopfhörer - Menschen, die eher materialistisch eingestellt sind, können sich auf Social Media richtig austoben: shoppen, posten, sich die neuesten Trends anschauen.

Ein Team der Ruhr-Uni Bochum sagt aber: Das kann gerade für diese Menschen nach hinten losgehen. Mehr als 1200 Menschen hat das Team befragt, der Fokus lag auf Menschen, denen materielle Dinge besonders wichtig sind. Es zeigte sich, dass diese Menschen eher dazu neigen, sich mit anderen zu vergleichen - dafür ist Social Media ideal. Aber dabei kann sich auch eine Abwärtsspirale in Gang setzen, so das Team. Dann vergleichen sich die Menschen immer mehr mit anderen und nutzen Social Media zu oft, teilweise suchtartig. Das führt dann zu Stress, die mentale Gesundheit nimmt ab, und am Ende sind die Menschen mit ihrem Leben unzufriedener als andere.

Hohe Anziehungskraft von Social Media

Das Psychologie-Team weist daraufhin, dass Social Media gerade materialistische Menschen anzieht, die Attraktivität solcher Plattformen durch Influencer und deren Marketing aber noch gesteigert wird. Und es sagt, dass das Nutzen der Plattformen mit Risiken einhergeht, über die man sich klar sein sollte.