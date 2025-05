In den Sozialen Medien kursieren viele Falschmeldungen. Wer ist besonders empfänglich dafür?

Das haben Forschende der Michigan State Universität in den USA untersucht. Sie kommen zu dem Schluss: Besonders Leute mit einem problematischen Social-Media-Konsum neigen dazu, Fake News zu glauben. Mit problematischem Konsum ist gemeint, dass Menschen so viel in Sozialen Medien unterwegs sind, dass Arbeit oder Schule darunter leiden - und die psychische Gesundheit.

Das Forschungsteam hat Tests gemacht mit solchen Leute und mit Menschen, die unproblematisches Social-Media-Verhalten zeigten. Insgesamt waren es rund 190 Probanden. Sie sollten die Glaubwürdigkeit von Nachrichten einschätzen und die Posts gegebenfalls liken oder kommentieren. Die Hälfte der Meldungen waren Falschnachrichten.

Es zeigte sich: Je stärker die problematischen Symptome, desto höher war auch die Bereitschaft Fake News zu glauben und darauf zu reagieren.