US-Präsident Donald Trump verklagt die New York Times auf 15 Milliarden US-Dollar - wegen angeblicher Verleumdung.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, geht es dabei um mehrere Artikel und ein Buch von zwei Journalisten, die vor der letzten Wahl rauskamen. Laut Trump sollen da Falschinformationen drin sein - über ihn, seine Familie, sein Unternehmen und die Make-America-Great-Bewegung. Auf seiner Plattform Truth Social behauptet er auch, die New York Times sei zu einem "Sprachrohr" der - Zitat - "radikalen linken Demokratischen Partei" geworden.

Die New York Times hat auf die Klage-Ankündigung noch nicht reagiert. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump gegen missliebige Medien vorgeht. Er hat zum Beispiel auch die Sender CBS und ABC verklagt. Dabei einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich in Millionenhöhe. Trumps Kritikerinnen und Kritiker werten die Klagen als klare Angriffe auf die Pressefreiheit.