Die Medienaufsicht in Deutschland sagt, dass Influencer und Influencerinnen es oft zu schlecht kennzeichnen, wenn sie Werbung machen.

Die Aufsicht hat sich 2023 mit mehr groben Verstößen beschäftigt als im Jahr vorher. Insgesamt wurde 12 Mal offiziell beanstandet, dass Werbung nicht klar genug gekennzeichnet war, das waren drei Mal so viele Fälle wie 2022. Die Medienaufsicht sagt: 12 Fälle klingen zwar nicht nach viel, aber sie sind sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt insgesamt sehr viele Verstöße, aber in den meisten Fällen kooperieren die Influencer und löschen die kritischen Inhalte selbst. Diese Fälle werden dann gar nicht offiziell in der Liste erfasst.

In Deutschland sind die Landesmedienanstalten dafür zuständig, Inhalte von Medien und Influencern zu überwachen. Bezahlte Werbung muss immer klar gekennzeichnet werden, damit Zuschauer und User nicht manipuliert werden. Die Medienanstalten suchen proaktiv nach Verstößen, sie reagieren aber auch, wenn man Verdachtsfälle meldet.